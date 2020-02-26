Коронавирус "захватил" все континенты кроме Антарктиды [ Редактировать ]
В мире, по состоянию на 26 февраля, корнавирус зафиксировали на всех континентах кроме Антарктиды. Об этом сообщает CNN.
Вспышка коронавируса началсь в Китае, в городе Ухань. Этот вирус за короткий срок распространился на шесть из семи континентов мира. На сегодня коронавирус не достиг только Антарктиды.
Также, коронавирусом уже заразились в Африке, Алжире и Египте. Вспышки регистрировали в Азии с концентрацией в Китае, Южной Корее а также на круизном лайнере в Японии. Заразились уже и на Ближнем Востоке, Иран сообщил о 139 случаях.
В Австралии зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом, в Европе - более 300. В Северной Америке - 59 граждан США.
Напомним, в начале февраля возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин. Это произошло из-за того, что один из пассажиров оказался гражданином Китая с коронавирусом.
19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег.
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