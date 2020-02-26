Трамп решил опровергнуть все мифы о коронавирусе [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию на тему коронавируса. Он решил опровергнуть ложные слухи о вирусе, которые сообщают американские СМИ. Об этом он написал в своем Twitter.
Трамп рассказал, что СМИ умышленно преувеличивают новости ради высоких рейтингов.
"Низкие рейтинги, поддельные новости MSDNC и CNN делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел как можно хуже, включая панические рынки, если это возможно. Точно так же их некомпетентные товарищи-демократы ничего не делают - все говорят, никаких действий. США в отличной форме!", - заявил Трамп.
Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020
Напомним, что коронавирус "захватил" все континенты кроме Антарктиды. В Африке заражение коронавирусом фиксировали в Алжире и Египте. Вспышки регистрировали по всей Азии с концентрацией в Китае, Южной Корее и на борту круизного судна в Японии. Кроме того, на Ближнем Востоке Иран сообщил о не менее 139 случаях.
Ранее мы писали о том, что Пакистан закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.
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