Коронавирус в Украине: кто попал в зону риска [ Редактировать ]
В Украине смоделировали группы риска, которые более восприимчивы к коронавирусу. Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создал группы риска по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.
В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.
Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%.
В зоне риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.
Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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