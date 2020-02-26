Обсервация в Новых Санжарах: пришли результаты тестов [ Редактировать ]
С среду, 26 февраля, получены результаты тестов на коронавирус украинцев, которые находятся на обсервации в Новых Саржанах. Около половины из них отрицательные. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, пишет "Украинская Правда".
"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению", - сказал он.
Глава СНБО уточнил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.
Как известно, следующую проверку планируют провести за три дня до конца обсервации.
Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
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