Пенсии в Украине: кто останется без повышений [ Редактировать ]
С 1 марта в Украине повысят пенсии некоторым гражданам страны. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. Однако есть и те, кто останется без прибавки.
Так, согласно подсчетам, пенсии в среднем вырастут на 11%. Давайте разберемся, кто может расчитывать на прибавку, а кто - нет.
Кто получит повышении пенсии:
- пенсионеры по возрасту.
- пенсионеры по инвалидности.
- пенсионеры по потере кормильца.
- пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).
Кто останется без повышения:
- получатели "социальных пенсий",у кого нет страхового стажа.
- работающие пенсионеры.
- получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году.
- госслужащие.
- научные работники.
- помощники народных депутатов.
- получатели максимальных пенсий (сегодня - 16 380 грн).
- получатели специальных пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры).
Раньше сообщалось о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.
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