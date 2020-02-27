С 1 марта в Украине повысят пенсии некоторым гражданам страны. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. Однако есть и те, кто останется без прибавки.

Так, согласно подсчетам, пенсии в среднем вырастут на 11%. Давайте разберемся, кто может расчитывать на прибавку, а кто - нет.

Кто получит повышении пенсии:

пенсионеры по возрасту.

пенсионеры по инвалидности.

пенсионеры по потере кормильца.

пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Кто останется без повышения:

получатели "социальных пенсий",у кого нет страхового стажа.

работающие пенсионеры.

получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году.

госслужащие.

научные работники.

помощники народных депутатов.

получатели максимальных пенсий (сегодня - 16 380 грн).

получатели специальных пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры).

Раньше сообщалось о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.