Пенсию в Украине оформляют с определенного возраста и для женщин это ранее составляло 55 лет, для мужчин - 60 лет. В 2011 году начался постепенный переход и к 2021 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет.

Однако, есть категории женщин, которые могут уйти на заслуженный отдых немного раньше - в 50 лет. Об этом сообщили в Пенсионном Фонде Украины.

Такими льготами могут воспользоваться украинки, у которых есть дети-инвалиды, которых они воспитывали до шести лет.

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Для таких женщин требуется еще одно необходимое условие, кроме наличия детей-инвалидов, это - 15 лет трудового стажа.

Также раньше на пенсию могут выйти такие категории:

работающие во вредных и тяжелых условиях (шахтеры, работники химпрома и другие);

женщины, родившие пять и больше детей и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста,

военнослужащие - участники боевых действий.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Украине увеличат.