Пенсии в Украине: кто может оформить выплаты в 50 лет [ Редактировать ]
Пенсию в Украине оформляют с определенного возраста и для женщин это ранее составляло 55 лет, для мужчин - 60 лет. В 2011 году начался постепенный переход и к 2021 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет.
Однако, есть категории женщин, которые могут уйти на заслуженный отдых немного раньше - в 50 лет. Об этом сообщили в Пенсионном Фонде Украины.
Такими льготами могут воспользоваться украинки, у которых есть дети-инвалиды, которых они воспитывали до шести лет.
Для таких женщин требуется еще одно необходимое условие, кроме наличия детей-инвалидов, это - 15 лет трудового стажа.
Также раньше на пенсию могут выйти такие категории:
- работающие во вредных и тяжелых условиях (шахтеры, работники химпрома и другие);
- женщины, родившие пять и больше детей и воспитавшие их как минимум до шестилетнего возраста,
- военнослужащие - участники боевых действий.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Украине увеличат.
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