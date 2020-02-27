"Постарели": Потап и Настя шокировали поклонников новым фото с пробежки [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) выложила на своей страничке в Instagram фото с пробежки, чем вызвала бурную реакцию подписчиков.
На снимке Настя в спортивной одежде позирует вместе со своим супругом Потапом во время пробежки в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко.
"Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое", - подписала фото певица.
Поклонники, в свою очередь, подметили, что на фото пара выглядит не лучшим образом.
"Постарела....", "Видно по вас, що ви прекрасно не виспалися", "Старость не радость", - пишут в комментариях подписчики.
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