Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) выложила на своей страничке в Instagram фото с пробежки, чем вызвала бурную реакцию подписчиков.

На снимке Настя в спортивной одежде позирует вместе со своим супругом Потапом во время пробежки в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко.

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"Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое", - подписала фото певица.

Поклонники, в свою очередь, подметили, что на фото пара выглядит не лучшим образом.

"Постарела....", "Видно по вас, що ви прекрасно не виспалися", "Старость не радость", - пишут в комментариях подписчики.

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