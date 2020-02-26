Каменских восхитила поклонников стильным образом [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала фанатов ярким сексуальным образом. Новое фото Каменских опубликовала на своей страничке в Instagram.
На снимке звезда позирует в черном облегающем платье из перьев. Певица также уложила прямые распущенные волосы и сделала стильный мейк.
"Никогда не прекращайте следовать за своими мечтами", - именно так подписала фото Настя Каменских.
"Красотка невероятная", "Шикарная", "Как всегда невероятная", - пишут в комментариях восхищенные подписчики.
Never stop following your dreams 💫 ⠀ #nk
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ранее мы писали о том, что Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов. Также читайте о том, что Полякова с дочерью ошарашили откровенными фото на пляже.
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