Каменских в нижнем белье сняла видео и порадовала фанатов [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно подверглась жесткой критике, показала в сети новое видео, которым восхитила поклонников. Соответствующий ролик появился в Instagram звезды.
На видео Настя показывает фанатам, как собирает образ и одевается.
"Начало новой недели", - подписала публикацию артистка.
Фанатам понравилось видео Каменских. Они сделали Насте массу комплиментов, а также отметили, что певице удалось еще больше похудеть.
"Вау, красоточка", "Жаркое видео", "Похудела так", "Красавица", "Все завидуют Потапу", "Тащусь", "Отличный лук", "Хорошо выглядишь", "Молодчинка, фигура - бомба", - написали восхищенные юзеры социальной сети.
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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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