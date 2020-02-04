Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно подверглась жесткой критике, показала в сети новое видео, которым восхитила поклонников. Соответствующий ролик появился в Instagram звезды.

На видео Настя показывает фанатам, как собирает образ и одевается.

"Начало новой недели", - подписала публикацию артистка.

Фанатам понравилось видео Каменских. Они сделали Насте массу комплиментов, а также отметили, что певице удалось еще больше похудеть.

"Вау, красоточка", "Жаркое видео", "Похудела так", "Красавица", "Все завидуют Потапу", "Тащусь", "Отличный лук", "Хорошо выглядишь", "Молодчинка, фигура - бомба", - написали восхищенные юзеры социальной сети.

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