"Евровидение-2020": Россию представит украинец [ Редактировать ]
На песенном конкурсе "Евровидение-2020, который пройдет в Роттердам (Нидерланды), Россию будет представлять певец из Украины, звезда вокального проекта "Голос" Александр Панайотов. Об этом пишет "СтарХит".
Панайотов мечтал о "Евровидении" с 2005 года, но постоянно что-то не складывалось. Александра также называли претендентом и в 2019-м, но тогда на конкурс поехал Сергей Лазарев.
Александр Панайотов родился в Запорожье, но свою музыкальную карьеру решил строить в России.
- Артист впервые заявил о себе в России в 2002 году, попробовав свои силы на телевизионном проекте "Стань звездой".
- В 2003-м участвовал в телевизионном конкурсе "Народный артист".
- В 2016-м, когда тот принял участие в 5 сезоне шоу "Голос" и стал подопечным Григория Лепса.
Ранее мы писали о прогнозах букмекеров на "Евровидении-2020".Читайте также, как ведущая-трансгендер "Евровидения-2020" удивила сеть.
Напомним, что от Украины на "Евровидение" поедет группа "Go-A". А после окончания Нацотбора разгорелся скандал с участниками, которые уверяют, что во время их выступления аппаратура, а именно ушные мониторы, были неисправны.
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