В Минздраве рассказали о тестировании на коронавирус [ Редактировать ]
Тестирование на коронавирус Covid-19 будут проводить исключительно медики и только при наличии у пациента симптомов заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Пациента к диагностике должен будет подготовить врач. Все врачи получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с таким подозрением, все медицинские учреждения - методические рекомендации по забору образцов и транспортировке их до лаборатории.
Также сообщается, что тест-система находится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья, куда будут направляться для исследования все образцы. Для получения результата необходимо в среднем пять-семь часов рабочего времени с момента поступления образца в лабораторию. Приобрести тест-систему самостоятельно нельзя.
Реагентов и тест-систем хватит примерно на 30 исследований, чего должно хватить до получения очередных реагентов, отметили в Минздраве.
Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" уже в 20 стран. Так, коронавирус добрался до Эстонии. Также в Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса.
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