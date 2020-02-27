Тестирование на коронавирус Covid-19 будут проводить исключительно медики и только при наличии у пациента симптомов заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Пациента к диагностике должен будет подготовить врач. Все врачи получили рекомендации ВОЗ по ведению пациентов с таким подозрением, все медицинские учреждения - методические рекомендации по забору образцов и транспортировке их до лаборатории.

Также сообщается, что тест-система находится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья, куда будут направляться для исследования все образцы. Для получения результата необходимо в среднем пять-семь часов рабочего времени с момента поступления образца в лабораторию. Приобрести тест-систему самостоятельно нельзя.

Реагентов и тест-систем хватит примерно на 30 исследований, чего должно хватить до получения очередных реагентов, отметили в Минздраве.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" уже в 20 стран. Так, коронавирус добрался до Эстонии. Также в Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса.

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