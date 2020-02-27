В Киеве на Большой Окружной случилось смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как сообщается, в результате ДТП столкнулись автомобили Audi и Skoda.
"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.
"Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.
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