Под Хмельницким сотрудник полиции сбил насмерть велосипедистку. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 26 февраля около 20:35 в селе Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области полицейский за рулем автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении.

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Полицейский вызвал "скорую" и дождался приезда правоохранителей. Он не находился в алкогольном состоянии.

Мужчине грозит срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, что в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.