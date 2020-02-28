В Іспанії розбився третій за останні пів року літак військово-повітряних сил. Повітряне судно впало у Середземне море. Пілотові не вдалося катапультуватися. Причини з'ясовують.

Торік у серпні приблизно в цьому самому районі у катастрофу втрапив такий самий борт, авіатор загинув. Ще одна троща з навчальним літаком іншої моделі сталася у вересні. Вона забрала життя інструктора та курсантки.