"Евровидение-2020": участие Украины на гране срыва [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, стало известно, что участие Украины в масштабном музыкальном конкурсе "Евровидение- 2020" находится под угрозой срыва. Причиной этого является арест счетов "Суспільного мовлення", которое отвечает за трансляцию конкурса на территорию Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook украинского телерадиокомпании.
"Работа Общественного заблокирована: арестованы все счета. Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 18 февраля 2020 и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", - сказано в сообщении.
Сейчас арест счетов делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в "Евровидении-2020".
Ранее мы писали о том, что участники Нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.
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