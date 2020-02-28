В пятницу, 28 февраля, стало известно, что участие Украины в масштабном музыкальном конкурсе "Евровидение- 2020" находится под угрозой срыва. Причиной этого является арест счетов "Суспільного мовлення", которое отвечает за трансляцию конкурса на территорию Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook украинского телерадиокомпании.

"Работа Общественного заблокирована: арестованы все счета. Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 18 февраля 2020 и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", - сказано в сообщении.

Сейчас арест счетов делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в "Евровидении-2020".

Ранее мы писали о том, что участники Нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.