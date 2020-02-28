В Украине состоялся Нацотбор на масштабный песенный конкурс "Евровидение-2020". По результатам голосования, победу одержала группа "Go-A", которая и получил путевку в Роттердам.

В сети начали появляться традиционный ролики иностранных блогеров с их реакцией на конкурсантов "Евровидения" в этом году. Так, активные пользователи сети снимают ролики в то же время, что и смотрят выступление участника. Таким образом, их реакция остается "живой".

Стоит отметить, что большинству нравится фольклорная песня "Go-A", однако выше, чем 8 место группе не прогнозируют.

Ранее мы писали о том, что участники Нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.