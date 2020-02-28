"Евровидение-2020": как реагируют в Европе на выступление "Go-A" [ Редактировать ]
В Украине состоялся Нацотбор на масштабный песенный конкурс "Евровидение-2020". По результатам голосования, победу одержала группа "Go-A", которая и получил путевку в Роттердам.
В сети начали появляться традиционный ролики иностранных блогеров с их реакцией на конкурсантов "Евровидения" в этом году. Так, активные пользователи сети снимают ролики в то же время, что и смотрят выступление участника. Таким образом, их реакция остается "живой".
Стоит отметить, что большинству нравится фольклорная песня "Go-A", однако выше, чем 8 место группе не прогнозируют.
Ранее мы писали о том, что участники Нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.
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