В Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В Уэльсе появился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC.
В Британии число зараженных выросло до 19 человек. Зараженный коронавирусом приехал из Италии. Главный врач Уэльса сообщает, что они делают все необходимое для того, чтобы снизить риск передачи инфекции.
Зараженный оказался жителем Суонси. Он прибыл в Уэльс и его поместили на карантин.
А также, по данным Департамента здравоохранения и социального обеспечения, в Англии зафиксировали еще два случая коронавируса.
Ранее мы писали о том, что в "Борисполе" госпитализировали женщину с высокой температурой. Также в Нидерландах подтвердили второй случай коронавируса.
Читайте также новость о том, что в ГСЧС показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом.
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