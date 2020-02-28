В Нидерландах был подтвержден новый случай коронавируса, Об этом сообщили представители здравоохранения страны в пятницу, 28 февраля, передает Reuters.

На этот раз случай заболевания коронавирусом был выявлен в столице Нидерландов Амстердаме.

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Первый голландский случай был подтвержден в южном городе Тилбург поздно вечером в четверг. Оба заболевших недавно путешествовали по Северной Италии.

Новый случай "не имеет связи с первым пациентом", говорится в заявлении Национального института общественного здравоохранения.

Оба пациента находятся в изоляции.

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