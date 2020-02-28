В Нидерландах подтвердили второй случай коронавируса [ Редактировать ]
В Нидерландах был подтвержден новый случай коронавируса, Об этом сообщили представители здравоохранения страны в пятницу, 28 февраля, передает Reuters.
На этот раз случай заболевания коронавирусом был выявлен в столице Нидерландов Амстердаме.
Первый голландский случай был подтвержден в южном городе Тилбург поздно вечером в четверг. Оба заболевших недавно путешествовали по Северной Италии.
Новый случай "не имеет связи с первым пациентом", говорится в заявлении Национального института общественного здравоохранения.
Оба пациента находятся в изоляции.
Ранее мы писали о том, что песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен состояться в мае в нидерландском Роттердаме, могут перенести из-за коронавируса.
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