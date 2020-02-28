В киевскую больницу привезли "больного" с симптомами коронавируса: что произошло [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, в Киеве в Александровской больнице медики совместно со спасателями и врачами провели учения по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает "Информатор".
Легенда: больной обратился к врачу с жалобами на усложненное дыхание и высокой температурой. Доктор принял решение о госпитализации "больного" для дальнейшего обследования. Карета медиков доставляет мужчину в одну из больниц, которые готовы принимать людей с симптомами, похожими на коронавирус. Там подготовили 500 койко-мест.
Там его перемещают в специальную одиночную палату. Его встречают медики больницы, где предлагают ему сменить одежду и обувь, так как они также могут быть заражены, на пижаму и тапочки. Далее врач и пациент проводит анкетирование, чтобы выяснить все аспекты, где и и как он мог заразится. Далее образцы больного отправляются на анализы.
После этого проводится специальная обработка кареты "скорой", чтобы исключить вероятность распространения вируса. Автомобиль обрабатывают специальным раствором.
Перед началом учения выступил мэр Киева Виталий Кличко. Во время брифинга он заверил, что Киев готов к появлению инфекции, ведь в современном мире много людей путешествует. Также он добавил, что на данный момент ни один факт заболевания коронавирусом в Украине не подтвердился. Кличко призвал жителей Украины не поддаваться панике и не верить слухам.
Кличко также отметил, что весь коммунальный общественной транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.
Также он сообщил, что столичные власти планируют в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева.
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