В ГСЧС показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом [ Редактировать ]
Транспортировать вероятных больных коронавирусом COVID-19 в Украине будут на специальном санитарном вертолете. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщается, что многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1, предназначен для транспортировки вероятных зараженных коронавирусом, уже заступил на круглосуточное дежурство. Вертолет в условиях безвозмездного договора предоставила авиакомпания "Украинские вертолеты".
"Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержания жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Вертолет будет нести дежурство на авиационном площадке ГСЧС. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.
Напомним, что коронавирус обнаружен уже в более, чем 20 странах мира.
Ранее мы писали о том, что коронавирус подтвердили в соседней Польше. В пятницу, 28 февраля, в Новой Зеландии у пассажира самолета подтвердили коронавирус. Также первый случай заражения подтвердили в Беларуси.
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