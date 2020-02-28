В "Борисполе" госпитализировали женщину с высокой температурой [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, в аэропорту "Борисполь" у женщины, которая прилетела из Италии, зафиксировали высокую температуру. Об этом сообщает
Предварительно, у нее острое респираторное заболевание.
На всякий случай, ее быстро доставили в медучреждение для проверки на коронавирус.
Всего с 25 февраля на всех контрольно-пропускных пунктах и во всех аэропортах температурному скринингу подверглись 160 тысяч человек, приехавших в Украину.
Тем временем, только в Италии от коронавируса умерли 17 человек, болеют - 650.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
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