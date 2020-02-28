В пятницу, 28 февраля, в Японии умерла одна из пассажирок лайнера Diamond Princess. На лайнере коронавирусом заразилось более 700 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

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Ото коронавируса умерла 70-летняя пассажирка из Великобритании. Правительство Японии заявило, что на лайнере меры предосторожности были недостаточными.

Из-за этого, заразилось больше количество людей и среди экипажа и среди пассажиров корабля. На лайнере заразилось 700 человек за время карантина. В Японии от коронавируса умерло 10 человек.

Напомним, что коронавирус обнаружен уже в более, чем 20 странах мира.

Ранее мы писали о том, что коронавирус подтвердили в соседней Польше. В пятницу, 28 февраля, в Новой Зеландии у пассажира самолета подтвердили коронавирус. Также первый случай заражения подтвердили в Беларуси.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.