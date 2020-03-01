На Черкащині зиму проводжали всеукраїнським рекордом та благодійним фестивалем. До Масниці місцеві кулінари насмажили понад 5 тисяч млинців і виклали з них різнокольорову веселку завдовжки 16 метрів.

Які інгредієнти використовували і чим фарбували страву? Розкажуть наші кореспонденти.

Піснями, танцями та кулінарним фестивалем у Смілі проводжають зиму. Такі масові гуляння вже стали для міста традиційними - їх проводять протягом шести років. Поки на сцені виступають артисти, на площі працюють кухарі-аматори. Жителі десятка навколишніх сіл привезли у Смілу на Масницю тисячі млинців із різними начинками.

Наталя ділиться секретом приготування:

"На головний інгредієнт - це любов, турбота, тепло, віра в добро, ласку. І як ви бачите, то наші млинці викликали таку погоду - вона не випадково така сонячна", - наголосила Наталія Малько, жителька Тернівської ОТГ.

Аромати з центральної площі приваблюють людей з усієї Сміли. Та куштувати млинці не дозволяють - усі чекають на відкриття сьогоднішнього свята. Команда нардепа Сергія Рудика приготувала рекордну веселку з різнокольорових млинців. Її довжина - понад 16 метрів. Головною умовою приготування млинців були натуральні кольорові інгредієнти.

"Зелений - це шпинат, це у нас столовий бурячок червоний, це в нас коричневий, а також руденький - куркума, какао і куркума - це ті барвники, які є природні і є вдома у кожної господині".

Веселка йде на продаж публіці, власне, як і всі привезені млинці. Отримані гроші, вже традиційно, віддадуть нужденним - це головна мета фестивалю.

"Цього року ми намагаємось допомогти маленькій дівчинці Вікторії , якій три роки і вона хвора на лейкімію. Вже станом на сьогоднішній день, з моменту старту нашої кампанії, міська рада Сміли виділила 50 тисяч гривень зі свого бюджету, а від людей надійшло пожертв - станом на вчорашній вечір, надійшло більше 12 тисяч гривень. І я сподіваюсь, що сьогоднішній день закінчиться більш серйозними сумами, які дадуть дівчинці і батькам отримати реальну матеріальну допомогу". - підкреслив Сергій Рудик, народний депутат.

Зібрану для дитини на фестивалі суму благодійний фонд Сергія Рудика помножить удвічі.