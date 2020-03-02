У Німеччині взялися оскаржувати обов'язкове щеплення дітей проти кору. Чотири німецьких родини подали до Конституційного суду проти закону, що набув чинності напередодні. Згідно з ним, до шкіл та дитсадків прийматимуть лише тих дітей, яким зробили відповідну вакцинацію. Порушникам загрожує штраф до 2,5 тисяч євро.

Позивачі кажуть, що не проти щеплення як такого, проте хочуть приймати рішення самостійно, а не примусово. Торік у Німеччині зафіксували понад півтисячі (501) випадків захворювання на кір.