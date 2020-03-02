Олимпийские игры 2020 могут состояться без зрителей из-за коронавируса [ Редактировать ]
Летние Олимпийские игры 2020 года, которая пройдут в Токио, могут состояться без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Как отмечается, рассматривается вариант того, что Олимпиада будет показана только по телевидению.
"Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса", - говорится в сообщении.
К слову, заместитель генерального директора организационного комитета Олимпийских игр Кацура Эньо заявил, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио не намерен вносить изменения в план проведения мероприятия, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии.
Ранее мы писали о том, что в Берлине из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку. Также Wizz Air сокращает рейсы в Италию из-за коронавируса.
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