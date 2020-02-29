В Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса [ Редактировать ]
В японских городах Токио и Осака отменили апрельский фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.
Стоит отметить, что горожане и туристы смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, однако традиционные мероприятия в этом году проводить не будут.
Организаторы фестивалей жалеют, что им пришлось принять принять решение об отмене фестиваля из-за вспышки коронавируса.
Традиционно в апреле в эти два города приезжают миллионы туристов со всего мира, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.
Напомним, по состоянию на 27 февраля, в Японии количество людей, заразившихся коронавирусом, возросло до 918 человек. Ранее мы писали о том, что в Японии закроют все школы из-за коронавируса.
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