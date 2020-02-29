Крупнейшую в мире туристическую выставку ITB Berlin отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы выставки.

Она должна была пройти в столице Германии Берлине в период с 4 по 8 марта.

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"В связи с растущей угрозой распространения вируса COVID-19 федеральное министерство здравоохранения и федеральное министерство экономики заявили об отмене ITB Berlin. Органы здравоохранения округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф повысили требования и настаивают, чтобы все участники предоставили организаторам выставки информацию о том, не были ли они перед приездом в Берлин в зараженных районах и не общались с людьми, которые приехали из таких районов. Мы не в состоянии выполнить все эти требования ", - говорится в заявлении выставочного центра Messe Berlin, который организует ITB.

Там отмечается, что в выставке принимают участие 10 тыс. компаний из 180 стран мира.

"Только требования власти могли заставить нас отменить это важнейшее событие. Мы отвечаем за здоровье и благополучие посетителей, и должны с тяжелым сердцем подчиниться этим требованиям", - заявил глава Messe Berlin Кристиан Геке.

Руководство компании также подчеркивает, что сталкивается с подобной ситуацией впервые за 54 года существования форума.

К слову, ITB Berlin считается одной из двух главных туристических выставок в мире.

Напомним, что в Германии министр здравоохранения Йенс Спан объявил эпидемию коронавируса. 26 февраля там зафиксировали 5 новых случаев заражения.

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