По состоянию на 27 февраля, в Японии количество людей, заразившихся коронавирусом, возросло до 918 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 193 человека из общего количества были инфицированы в Японии или являются туристами из Китая.

В связи со стремительным ростом заболеваемости в стране, премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросил школы по всей Японии закрыться в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.

На основе предложенного плана все начальные, неполные и полные средние школы в стране будут закрыты со 2 марта до начала весенних каникул.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.

Также читайте о том, что в Японии закроют все школы из-за коронавируса.