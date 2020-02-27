Коронавирус в Японии: число больных приближается к тысяче [ Редактировать ]
По состоянию на 27 февраля, в Японии количество людей, заразившихся коронавирусом, возросло до 918 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что 193 человека из общего количества были инфицированы в Японии или являются туристами из Китая.
В связи со стремительным ростом заболеваемости в стране, премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросил школы по всей Японии закрыться в рамках усилий по предотвращению распространения коронавируса.
На основе предложенного плана все начальные, неполные и полные средние школы в стране будут закрыты со 2 марта до начала весенних каникул.
Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" в 20 стран. В четверг, 27 февраля, три подозрения на коронавирус Covid-19 было зафиксировано в Одесской области, но ни одно из них не подтвердилось.
Также читайте о том, что в Японии закроют все школы из-за коронавируса.
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