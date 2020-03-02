Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг. Об этом в понедельник, 2 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня после утреннего обхода мы имеем стабильную ситуацию, как всегда. Все здоровы и ожидают завершения обсервации, которое мы планируем провести в четверг", - заявил Ляшко.

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Он также отметил, что обсервация будет завершена, если до четверга не возникнет подозрений на заболевание у кого-либо из эвакуированных.

Ранее мы писали о том, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

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