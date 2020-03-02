ЕС повысил уровень угрозы заражения коронавирусом [ Редактировать ]
Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого. Об этом на брифинге заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, оценка риска заболевания коронавирусом в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня. Она также объявила, что ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.
В состав группы войдут Янез Ленарчич, который будет отвечать за кризисное управление, Стелла Кириакидис (вопросы здравоохранения), Илва Йоханссон (вопросы, связанные с границами), Адина Валеан (мобильность) и Паоло Джентилони (макроэкономические аспекты).
Ранее мы писали о том, что в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса. В Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.
Также читайте о том, что из-за коронавируса во Франции отменили все массовые мероприятия и закрыли Лувр.
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