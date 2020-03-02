Митинг за увольнение прокурора Вихора в Киеве/ Фото: 112.ua

В понедельник, 2 марта, в Киеве проходит митинг с требованием уволить прокурора Одесской области Максима Вихора. Об этом сообщил веб-сайт телевизионного канала "112 Украина".

"В данный момент в Киеве проходит процедура переаттестации прокуроров. Несколько сотен одесситов требуют от руководства прокуратуры уволить Вихора из органов прокуратуры", - рассказал журналист телеканала.

В знак протеста одесситы рассыпали перед зданием, где проходит аттестация, деньги.

Активисты утверждают, что прокурор Одесской области Максим Вихор взял себе в заместители "старые проверенные кадры", которые имеют в городе скандальную репутацию.

Ряд активистов обвиняют Вихора в имитации борьбы прокуратуры за участок одесского пляжа возле бывшего санатория "Россия", якобы региональная прокуратура фактически "сдала без боя" коммерсантам право на застройку лакомого участка в прибрежной зоне.