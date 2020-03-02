"Евровидение-2020": Россию представит Little Big [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году Россию представит российская рейв-группа Little Big.
Состав группы:
- Илья Прусикин,
- Софья Таюрская,
- Антон Лиссов,
- Сергей Макаров.
Название группы было объявлено в эфире программы "Время" на Первом канале.
По словам вокалиста Ильи Прусикина, он не думал, что группе выпадет шанс представить Россию на конкурсе "Евровидение".
"Но раз выпал - мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет!" - подчеркнул Прусикин.
Также он отметил, что его жизненная позиция - "делай что делаешь, и будь что будет".
Отметим, что песенный конкурс пройдет в Роттердаме в мае.
Ранее мы писали о том, что участники украинского нацотбора на "Евровидение-2020" рассказали о неисправной аппаратуре во время выступления. А также букмекеры спрогнозировали победителя масштабного конкурса в 2020 году.
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