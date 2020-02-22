В субботу, 22 февраля, состоялся финал украинского Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представить Украину в Роттердаме боролись 6 участников.

Известно, что по результатам судейского и зрительского голосования победила группа "Go-A". Именно они представят Украину на масштабном конкурсе.

Оценки жюри:

Go-A - 6

Kruть - 5

Jerry Heil - 1

Khayat - 4

David Axelrod - 3

Tvorchi - 2

Оценки зрителей:

Go-A - 6

Kruть - 4

Jerry Heil - 1

Khayat - 5

David Axelrod - 2

Tvorchi - 3

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