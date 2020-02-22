"Евровидение-2020": кто представит Украину [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, состоялся финал украинского Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представить Украину в Роттердаме боролись 6 участников.
Известно, что по результатам судейского и зрительского голосования победила группа "Go-A". Именно они представят Украину на масштабном конкурсе.
Оценки жюри:
- Go-A - 6
- Kruть - 5
- Jerry Heil - 1
- Khayat - 4
- David Axelrod - 3
- Tvorchi - 2
Оценки зрителей:
- Go-A - 6
- Kruть - 4
- Jerry Heil - 1
- Khayat - 5
- David Axelrod - 2
- Tvorchi - 3
Ранее мы сообщали, что ведущая-трансгендер "Евровидения-2020" удивила сеть.
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