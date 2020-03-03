Ще один кандидат вибув із президентських перегонів у Сполучених Штатах. Про завершення кампанії оголосила сенаторка від Мінессоти Емі Клобушар.

На суботніх праймериз у Південній Кароліні вона посіла шосте місце. Тому нині припинить агітацію і долучиться до штабу демократа Джо Байдена, колишнього віцепрезидент.

Напередодні зазнав поразки і Піт Бутіджич наймолодший із кандидатів, якого вважали і одним із найперспективніших. А сьогодні, у супервівторок, демократи в 14 штатах обиратимуть делегатів на з'їзд Демократичної партії, які вже там голосуватимуть за одного з кандидатів від партії.