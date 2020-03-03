Или з артилерії та важких мінометів

П'ятьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці здійснили 13 обстрілів. Били з артилерії та важких мінометів. Внаслідок обстрілу Красногорівки під Донецьком поранено місцеву мешканку, є руйнування у житлових кварталах.

Сьогодні окупанти атакували Широкине на Приазов'ї, по укріпрайонах армійців випустили 8 мін. Протягом двох днів українські військові ліквідували чотирьох бойовиків та знищили дві одиниці ворожої техніки