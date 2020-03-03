На Донбасі за добу поранило п'ятьох українських бійців [ Редактировать ]
П'ятьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці здійснили 13 обстрілів. Били з артилерії та важких мінометів. Внаслідок обстрілу Красногорівки під Донецьком поранено місцеву мешканку, є руйнування у житлових кварталах.
Сьогодні окупанти атакували Широкине на Приазов'ї, по укріпрайонах армійців випустили 8 мін. Протягом двох днів українські військові ліквідували чотирьох бойовиків та знищили дві одиниці ворожої техніки
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