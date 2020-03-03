На границе с Беларусью застряли 200 авто [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, на границе Украины и Беларуси перестал работать пункт пропуска новые "Яриловичи". Причиной стал сбой данных. Об этом сообщает 112.ua.
"Наш автобус стоит с четырех часов утра. Мы все устали. Несколько ребят боятся, что сгорят их билеты на самолет и поезд, поскольку никто не мог предусмотреть подобной поломки", - сказал один из пассажиров, который застрял на пункте пропуска.
Пост перестал работать в час ночи, о чем в комментарии изданию сообщили в Государственной пограничной службе.
В первом часу ночи вышла из строя база данных. Наши работники не смогли найти причину поломки, поэтому мы ждем айтишников из Киева.
Отмечается, что Беларусь со своей стороны также перестала пропускать автомобили, ведь "линия границы между Украиной и Беларусью полностью занята очередью из автомобилей в ПП Новые Яриловичи".
Ранее мы писали о том, что Украина не будет закрывать границы из-за распространения коронавируса.
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