К границам ЕС идут около 70 тысяч мигрантов из Сирии [ Редактировать ]
70 тысяч мигрантов из Сирии направляются в сторону границ с Европейским союзом. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Twitter.
Как сообщил министр, утром 1 марта 76 358 человек отправились к границам с Грецией и Болгарией. Власти Греции усиливают меры безопасности из-за наплыва нелегальных мигрантов из территории Турции.
Власти отправили навстречу беженцам к границе с Турцией дополнительную тысячу военных и 400 правоохранителей.
Напомним, Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Ранее сообщалось, что в Сирии обстреляли жилой квартал.
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