70 тысяч мигрантов из Сирии направляются в сторону границ с Европейским союзом. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Twitter.

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Как сообщил министр, утром 1 марта 76 358 человек отправились к границам с Грецией и Болгарией. Власти Греции усиливают меры безопасности из-за наплыва нелегальных мигрантов из территории Турции.

Власти отправили навстречу беженцам к границе с Турцией дополнительную тысячу военных и 400 правоохранителей.