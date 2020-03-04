Известная певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в 12-летнем возрасте.

Откровенный пост артистка опубликовала на своей страничке в популярной соцсети Instagram.

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В нем Седокова призвала всех девушек уважать себя и не давать мужчинам их унижать. По ее словам, она сама пережила сексуальные домогательства, о которых молчала 25 лет. Что именно с ней произошло, певица не уточнила.

"Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это… Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит", - заявила певица.

Она также высказала свое мнение о популярном телешоу "Холостяк".

"Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты. Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться", - написала Седокова.

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