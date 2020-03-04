Верховная Рада снова соберется на внеочередное заседание [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание. Как сообщил глава Рады Дмитрий Разумков, внеочередное заседание начнется в 18:30.
"Созвать внеочередное заседание ВРУ на 18:30 5 марта 2020 года, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке", - заявил Разумков.
В среду, 4 марта, проходило внеочередное заседание Верховной рады. Депутаты рассматривали некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабинете министров и заслушали отчет правоохранителей.
Напомним, что 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Ранее мы писали, что в Украине назначили нового премьер-министра.
Сообщалось, что Рада утвердила новый состав Кабмина. За соответствующее решение проголосовало 277 народных депутатов.
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