Кілька годин в облозі провела наша знімальна група із Прикарпаття. Жителі села Мостище заблокували машину, і випустили лише після того, як втрутилися правоохоронці. Усе через те, що журналісти з'ясували, хто насправді знищує унікальний Дністровський каньйон. Розкрадання червоного каменю - сягнули там уже промислових масштабів. Чим завершилось протистояння? - дивіться далі в сюжеті.

Кілька годин в облозі селян провела наша знімальна група із Прикарпаття. Жителі села Мостище заблокували машину, і випустили лише після приїзду правоохоронців. А все тому, що мої колеги з'ясовували, хто знищує унікальний Дністровський каньйон.

Розміри розкрадання червоного каменю - там досягли вже промислових масштабів. Чим завершилося протистояння?

Спершу ми планували зняти матеріал про руйнування Дністровського каньйону. Там вікові гори пласт за пластом просто стісують. Величезними купами каменю встелений беріг Дністра в селі Мостище.

Ми зараз знаходимось в унікальному місці. Це одне із семи чудес України - Дністровський каньйон. Його візитівка - ось ці червоні скелі, яким вже майже 400 мільйонів років.

"Якщо цей каньйон утворювався сотні мільйонів років, то вони його добувають на наших очах за кілька десятків років замість цього прекрасного схилу який вражає уяву буде якісь огризки, залишки", - говорить Андрій Мельничук, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Добувати тут камінь категорично заборонено, - кажуть працівники рибоохоронного патруля. Втім, місцевих це не зупиняє.

"Чому він користується популярністю, чому його добувають у таких кількостях? Якщо взяти будь-який із цих каменів - він має такий красивий "дикий" вигляд, для декоративних потреб", - говорить Андрій Мельничук, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

"Як ви бачите, не тільки камінь добувають, але і ще і піщано-гравійну суміш. Ось, ми бачимо - там є під'їзди до річки, де є дорога до річки", - пояснює Тарас Кузьмин, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Пошук тих, хто добуває камінь на каньйоні привів нас у саме село. Більшість жителів Мостища є членами самобутньої релігійної спільноти так звані "кашкетники". У кожного в сім'ї від десяти і більше дітей. Дорослі, зазвичай, ніде не працюють. Видобуток каменю - це головний і єдиний спосіб їхнього заробітку. Просто біля сільських обійсть натрапляємо на купи щебеню та каміння.

"Ці каміння, звідки вони, може знаєте? - А вам нащо? Ми не знаємо, а нащо вам того каменя. А то нігде камінь не беруть, тільки тут".

"Ну, як, я пішов, взяв шуфлю і я нагрузив на фіру що сі стало. - Ці купи ви шуфлею наносили? Най буде і п'ять фір, як ви думаєте коли я біля Дністра живу і я взяв собі шутру і якась людина постороння, яка приїхала хто знає звідки - він тут хоче навести порядок".

І далі зйомки сюжету про знищення Дністровського каньйону перетворилися на зйомки голлівудського трилера. Уже за кілька хвилин до нашої знімальної групи збіглися всі жителі Мостища. Нас і нашу машину місцеві взяли в облогу - понад годину не випускали з села.

"Я перепрошую, чому ви нас не пускаєте? Ви знате, що ви зараз порушуєте мої права? Я - журналіст, ви не маєте права нас затримувати. - Ми затримуємо вас, що ви незаконно зайшли на приватну ділянку".

Знімальній групі довелося на допомогу викликати поліцію:

"Я, журналіст телеканалу "Інтер", хочу повідомити, що місцеві жителі взяли нас у заручники і не випускають з села. - Очікуйте на наряд".

Правоохоронці на місце прибули дуже швидко. І це, ймовірно, врятувало не лише здоров'я, а й, можливо, життя знімальній групі - оскільки дехто з місцевих приніс із собою сокири. Ми написали заяву в поліцію про перешкоджання журналістській роботі.

"Ця заява буде зареєстрована? - Так, заява буде зареєстрована".

Разом із нами заяви в поліцію написали і працівники рибоохоронного патруля. За розглядом звернень ми пильно стежитимемо.