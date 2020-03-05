Зеленский приехал в Полтавскую область: названа цель визита [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Полтавскую область. В Офисе президента подтвердили информацию о поездке и назвали ее цель.
Президент ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.
Зеленский также встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
Как сообщает журналист Александр Махов, находящийся на обсервации, люди уже спаковали вещи, всех должны отпустить в 12:00.
"Пакуем вещи...Должны выдать справку об отсутствии заболевания коронавирусом и справку о пребывании в обсервации. Приедут родственники, друзья и знакомые", - написал он.
Он добавил, что украинцев автобусами развезут по городам, иностранцев - доставят в Киев.
"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что у эвакуированных из Китая, членов экипажа и команды сопровождения - нет заболевания коронавирусом", - сообщила экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.
Она поблагодарила каждого, кто находился в обсервации, за ответственное отношение и понимание, а также и всех, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации.
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.
Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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