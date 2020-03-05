Обсервация в Санжарах: Зеленский едет выписывать эвакуированных [ Редактировать ]
В четверг, 5 и 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.
При этом подробностей поездки президента в ОГА не сообщили.
В то же время, СМИ сообщают, что Зеленский посетит Новые Санжары, где сегодня заканчивается обсервация граждан, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.
Как сообщает "112 Украина", в 10:00 всем находящимся в санатории вручат выписки, а уже в 12:00 у эвакуированных закончится обсервация. Их должен встретить на выезде президент.
Также, по данным СМИ, к санаторию уже прибыли родственники находящихся на обсервации.
Медики заверили, что все эвакуированные из Китая здоровы.
Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.
Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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