В четверг, 5 и 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

При этом подробностей поездки президента в ОГА не сообщили.

В то же время, СМИ сообщают, что Зеленский посетит Новые Санжары, где сегодня заканчивается обсервация граждан, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.

Как сообщает "112 Украина", в 10:00 всем находящимся в санатории вручат выписки, а уже в 12:00 у эвакуированных закончится обсервация. Их должен встретить на выезде президент.

Также, по данным СМИ, к санаторию уже прибыли родственники находящихся на обсервации.

Медики заверили, что все эвакуированные из Китая здоровы.

Напомним, эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе прошли акции протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку блокировали местные автомобилисты.

Там находилось около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.