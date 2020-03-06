У Мексиці дозволять вирощувати марихуану для власних потреб [ Редактировать ]
Масова акція під стінами сенату Мексики. Люди палили марихуану та роздавали горщики з нею. Утім, минулося без затриманих, адже в самій адмін будівлі тривло засідання щодо легалізації канабісу. Відповідний законопроєкт дозволить вирощувати марихуану для власних потреб.
Раніше президент Мексики підкреслював необхідність легалайзу. На думку глави держави, узаконення значно вдарить по кишені наркокартелів, і зменшить рівень злочинності в країні.
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