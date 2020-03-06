В четверг, 5 марта, в Киеве в школе № 159, которая находится по адресу улица Генерала Тупикова, 22, часть учеников пятого класса имели признаки отравления. Детей в срочном порядке госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Информатор".

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"Симптомы отравления обнаружили у шестерых детей. Двоих ребят госпитализировали в больницу. Остальных школьников отпустили домой", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что дети отравились антисептиком для рук. Предполагается, что ребята им обливались.

Ранее мы писали о том, что под Киевом в школе распылили слезоточивый газ. Также 12-летний мальчик устроил ужасающую стрельбу в школе.

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