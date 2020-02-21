Реконструкцию Шулявского моста в Киеве планируют окончательно завершить до конца лета 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с моста. Фонд госимущества требует за цех столицы 700 млн гривен.

"Главная проблема в достройке Шулявского путепровода - пятый цех завода "Большевик". Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод должен городу больше 200 млн гривен уплаты за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его приобрести за 700 млн гривен! Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?! " - отметил Виталий Кличко.

Кличко заявил, что сли Фонд госимущества не передаст пятый цех на баланс города, он будет обращаться к киевлянам с просьбой тоже оказывать давление на эту структуру, чтобы реконструкция моста была наконец-то завершена.

Напомним, 28 декабря в Киеве после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский мост, однако реконструкция путепровода все еще не завершена.