В США создадут самый мощный компьютер в мире [ Редактировать ]
Министерство энергетики США объявило о начале создания самого мощного компьютера в мире. Об этом сообщает DailyComm.
Известно, что его строительством займется компания Cray. Проект под названием El Capitan реализуется при поддержке Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса.
Отмечается, что в El Capitan будут использованы чипы AMD Epyc следующего поколения под кодовым названием Genoa с ядрами Zen 4, графические процессоры AMD Radeon Instinct следующего поколения с новой архитектурой, оптимизированной для вычислений, а также AMD Infinity Architecture третьего поколения, которая обеспечит высокоскоростную связь с низкими задержками между центральными и графическими процессорами.
"Эта система представляет новый тип компьютерной архитектуры и суперкомпьютеры высшего класса, которые включают в себя очень тесно связанные процессоры, ускорители и память", - отметил аналитик Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.
Он также добавил, что на данный момент AMD является единственной компанией, которая может сделать это с высокопроизводительными процессорами и графическими процессорами, поэтому выбор компании очевиден.
Ожидается, что суперкомпьютер будет работать на рекордной скорости в 2 ексафлопса, что в 10 раз быстрее самой мощной на данный момент системы.
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