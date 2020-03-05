В киевском метро запускают 4G: где на каких станциях появится интернет [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, в киевском метрополитене запустят 4G. Его совместно проведут "Киевстар", Vodafone и Lifecell.
Первой станцией, где можно будет воспользоваться скоростным интернетом, станет "Академгородок".
В дальнейшем он появится на станциях:
- "Житомирская",
- "Святошин",
- "Нивки",
- "Героев Днепра",
- "Минская",
- "Оболонь",
- "Сырец",
- "Дорогожичи",
- "Лукьяновская".
Интернет 4G должен стать доступным на всех станциях и в тоннелях до конца 2020 или в начале 2021 года.
Отметим, что покрытие 4G до сих пор является недоступным в некоторых регионах Украины. Тем не менее, власти уверяют, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.
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