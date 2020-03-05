В четверг, 5 марта, в киевском метрополитене запустят 4G. Его совместно проведут "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Первой станцией, где можно будет воспользоваться скоростным интернетом, станет "Академгородок".

В дальнейшем он появится на станциях:

"Житомирская",

"Святошин",

"Нивки",

"Героев Днепра",

"Минская",

"Оболонь",

"Сырец",

"Дорогожичи",

"Лукьяновская".

Интернет 4G должен стать доступным на всех станциях и в тоннелях до конца 2020 или в начале 2021 года.

Отметим, что покрытие 4G до сих пор является недоступным в некоторых регионах Украины. Тем не менее, власти уверяют, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.