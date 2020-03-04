В компании BMW сменили логотип. Его представили на шоу-каре Concept i4.

Эмблема получила некоторые обновления. Тем не менее, она сохранила круглую форму, но отличается шрифтовым начертанием букв и отсутствующей заливкой внешнего круга.

Логотип использовался с 1997 года. Новая эмблема призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в "цифровом мире". При этом лояльная аудитория "сможет открыть для себя бренд заново".

Отличить один от другого можно по начертанию аббревиатуры BMW и отсутствующей заливки сплошным цветом внешнего круга - теперь на машинах эта часть логотипа будет прозрачной.







Как это выглядит вживую BMW показала на концепте электрического седана Concept i4.

Внешняя, незакрашенная часть отныне будет соответствовать цвету кузова автомобиля. Вдобавок логотип выглядит более плоским и немного похож на эмблему 1963 года.

Прототип BMW Concept i4 получил батарею емкостью 80 киловатт-часов и электрическую установку мощностью 530 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон до "сотни" за четыре секунды. Заявленный запас хода составляет 600 километров по циклу WLTP.

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