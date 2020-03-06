В ближайшее время граждане смогут вызвать полицию с помощью мобильного приложения My Pol. Об этом в среду, 4 марта, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания правительства, передает пресс-служба МВД.

"Это приложение для вызова полиции. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с правоохранительными органами", - заявил Аваков.

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Отмечается, что приложение работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Оно позволяет:

• быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS;

• оценивать работу полицейских по номеру жетона;

• получать справку о законах;

• находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи;

• получать новости полиции.

Для работы My Pol требуется разрешение на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS. Доступ к геоданным нужен для определения местоположения при вызове SOS. Доступ к фотографиям и мультимедиа требуется для добавления фото к учетной записи пользователя. Доступ к контактам нужен для выбора номера телефона доверенного лица из телефонной книги.

Скачать приложение My Pol можно в магазине Google Play Store и Apple App Store.

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