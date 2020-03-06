В Украине появилось мобильное приложение для вызова полиции [ Редактировать ]
В ближайшее время граждане смогут вызвать полицию с помощью мобильного приложения My Pol. Об этом в среду, 4 марта, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания правительства, передает пресс-служба МВД.
"Это приложение для вызова полиции. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с правоохранительными органами", - заявил Аваков.
Отмечается, что приложение работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Оно позволяет:
• быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS;
• оценивать работу полицейских по номеру жетона;
• получать справку о законах;
• находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи;
• получать новости полиции.
Для работы My Pol требуется разрешение на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS. Доступ к геоданным нужен для определения местоположения при вызове SOS. Доступ к фотографиям и мультимедиа требуется для добавления фото к учетной записи пользователя. Доступ к контактам нужен для выбора номера телефона доверенного лица из телефонной книги.
Скачать приложение My Pol можно в магазине Google Play Store и Apple App Store.
Ранее мы писали о том, что в Украине представили мобильное приложение "Дія".
Также читайте о том, что в киевском метро запускают 4G: где и на каких станциях появится интернет.
по теме
Facebook планирует записывать разговоры пользователей
Участникам тестовой программы заплатят
У Нових Санжарах готуються приймати пасажирів українського літака
Медичний персонал, супроводжуючі особи і самі евакуйовані з Китаю будуть міститися в окремих приміщеннях медичного центру в Нових Санжарах
Разработан алгоритм, удаляющий человека с видео в реальном времени
Протестировать новинку можно онлайн
Microsoft объединил Word, PowerPoint и Excel в одном приложении
Сейчас приложение доступно только для Android
НАСА презентувало марсохід з назвою, вигаданою семикласником
НАСА презентувало новий марсохід, назву для якого вигадав семикласник. Алекс Мазур переміг у загальнонаціональному американському конкурсі