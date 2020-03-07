В субботу, 7 марта, власти Канады заявили о том, что выделят 26,8 миллионов долларов на изучение коронавируса, а также разработку соответствующей вакцины. Деньги будут выделяться на протяжении двух лет. Об этом сообщает Radio Canada.

Отмечается, что средства разделят между 47 исследовательским группами из 19 университетов. Они будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способы ее лечения.

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"Канада должна принимать участие в общей борьбе с коронавирусом", – заявила министр здравоохранения Патрисия Хайду.

Согласно данным, деньги получат шесть организаций:

Канадский институт медицинских исследований (CIHR): 16,4 млн. долларов

Координационный комитет по исследованиям в Канаде (CPAB) – в рамках Фонда новых границ в исследованиях (FNFR): 7 миллионов долларов

Международный исследовательский центр развития (IDRC): 1,5 миллиона долларов

Канадский совет по социальным и гуманитарным исследованиям (SSHRC): 900 тысяч долларов

Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (CRNSG): 700 тысяч долларов

Геном Канада: 250 тысяч долларов.

Чтобы получить деньги, исследовательские центры должны будут предоставить планы проектов, которые хотят реализовать. При поддержке правительства, рассмотрение заявок и предоставление финансирования займет не полтора-два года, как предусматривает процедура, а 6 – 8 месяцев.

Ранее мы писали о том, что в Канаде собрали 2,5 млн долларов семьям жертв авиакатастрофы МАУ.

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